إغلاق مركز آمر لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

دبي: ”الخليج 365”

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الجهة صاحبة حقوق امتياز مراكز آمر للخدمات الحكومية والخاصة، مركز آمر الواقع في منطقة رقة البطين، وذلك بسبب عدم التزام المركز بالإجراءات والتدابير الاحترازية، المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت أبرز المخالفات المرتكبة من قبل المركز المذكور: تخطي عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل من المركز، النسبة المسموح بها في المرحلة الحالية، والمتمثلة ب 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية، إلى جانب عدم توفير كاشف حراري للمتعاملين والمراجعين، وعدم وضع ملصقات التباعد الاجتماعي في المركز، إضافة إلى عدم تنظيم مقاعد المتعاملين بشكل يضمن وجود مسافات آمنة بين متعاملي ومراجعي المركز.

وتوجه اقتصادية دبي جميع مراكز الخدمات الحكومية والخاصة، إلى ضرورة الالتزام بمختلف التوجيهات والتدابير والإجراءات الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، ووضع الملصقات المتعلقة بذلك، إضافة إلى وضع حواجز شفافة بين الموظف والمتعامل، وألا تتجاوز نسبة الموظفين، وكذلك المتعاملون، 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للمركز.

من جانب آخر، دعت اقتصادية دبي مختلف شرائح المجتمع، إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.