10 معلومات عن أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية في مصر والمنطقة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم اتفاق التعاون بين شركة بنية كابيتال والعربية للتصنيع، وممثلى شركة كورنينج الأمريكية، حيث أعلنت شركة بنية كابيتال (فايبر مصر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقًاً)، عن شراكتها مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية فى مصر والمنطقة الأفريقية والعربية، بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه، وذلك بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس. ويقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن مصنع الألياف الضوئية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شراكة بين بنية كابيتال والهيئة العربية للتصنيع". 1- إنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية بموجب توقيع اتفاقية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال (فايبر مصر) 2- تنص الاتفاقية على أن يقام المصنع بالقطاع الجنوبى فى العين السخنة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 3- يقام المصنع على مساحة 50 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية ضمن الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية MDC أحد أهم المطورين الصناعيين للهيئة الاقتصادية. 4-تبلغ حجم الاستثمارات للمشروع مايزيد عن مليار جنيه مصري. Advertisements 5- سيوفر المشروع عدداً من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين. 6-تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع سنوياً 4 ملايين كم كابل. 7- يدعم المشروع خطط الدولة فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتلبية احتياجات السوق المحلى والأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية. 8- تدعم صناعة كابلات الألياف الضوئية شركات الاتصالات والكهرباء والغاز والبترول واحتياجات المدن الجديدة. 9-يبدأ الإنتاج التجريبى للمصنع فى الربع الثالث من العام 2021 10- شركة كورنينج الأمريكية Corning Incorporated الرائدة عالمياً فى مجال الألياف الضوئية والكابلات ستكون المورد الاستراتيجى للمصنع.

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