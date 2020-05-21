شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وسط تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية وتسعير الأسواق للتوترات بين واشنطون وبكين بعد أن مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمنع الشركات الصينية من الإدراج في البورصات الأمريكية.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا، والتي عكست اتساع انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 42.8 مقابل 44.1 في نيسان/أبريل، وتقلص انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 25.5 مقابل 19.5 في نيسان/أبريل، وجاء ذلك قبل أن نشهد مشاركة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في حلقة نقاش في معهد الخدمات المالية في استراليا في سيدني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 930.4 مليار ين مقابل فائض 5.4 مليار ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 67.4 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 996.3 مليار ين مقابل 380.9 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 650 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 21.9% مقابل 11.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 22.7%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 7.2% مقابل 5.0% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.9%.

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وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.4 مقابل 41.9 في نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.80 مليون ولقي 318,935 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.17% ليخسر 2.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,492.22، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 21.91 نقطة ويصل إلى المستوى 20,573.24.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.10% ليخسر 3.90 نقطة ويصل إلى المستوى 3,931.32، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 2.12 نقطة ويصل إلى المستوى 2,881.61.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ بنسبة 0.45% ليخسر 109.55 نقطة ويصل إلى المستوى 24,290.40، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.34% ليربح 6.73 نقطة ويصل إلى المستوى 1,996.37.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.12% ليخسر 12.95 نقطة ويصل إلى المستوى 10,775.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.14% ليخسر هو الأخر 7.65 نقطة ويصل إلى المستوى 5,565.40.