شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري في اليابان أسوء من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 930.4 مليار ين مقابل فائض 5.4 مليار ين في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 67.4 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 996.3 مليار ين مقابل 380.9 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى ما قيمته 650 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 21.9% مقابل 11.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 22.7%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 7.2% مقابل 5.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.9%.