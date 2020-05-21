شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 835 مليون دولار تراجع بالواردات المصرية من السلع الوسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تراجع الواردات المصرية من السلع الوسيطة خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجلت الواردات المصرية نحو مليار و545 مليون دولار، مقابل 2 مليار و380 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 835 مليون دولار.

وتظهر البيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن بعض الواردات سجلت تراجعات حادة فى هذا الشهر، وعلى رأسها الواردات المصرية من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث سجلت نحو 131 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 233 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 101 مليون دولار.

وتتضمن القائمة أيضا الواردات المصرية من المواد الأولية من حديد أو صلب، حيث بلغت نحو 231 مليون فبراير الماضي، مقابل 323 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 92 مليون دولار، إلى جانب الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته وبلغت 64 مليون دولار فى فبراير الماضي، مقابل 108 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 44 مليون دولار، كما سجلت الواردات المصرية من خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية نحو 63 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 94 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 31 مليون دولار.