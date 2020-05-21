شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5277 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق للغاية على المدى اليومي لثالث جلسة على التوالي، ومازال المؤشر يتأرجح بين مستوى الدعم 5000 ومستوى 5400 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,225 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,294 نقطة