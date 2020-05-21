شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 8856 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين خلال الجلسة، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 9000 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 8300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,805 وبين مستوى المقاومة هو 8,908 نقطة