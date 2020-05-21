شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي الجلسة على ارتفاع متجاهلة مخاوف الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط تجاهل من جانب المستثمرين لمخاوف مسؤولي الاحتياطي الاتحادي بشأن تداعيات كورونا على الاقتصاد.



وتجاهل المستثمرون أيضا الشكوك المحيطة بتطوير شركات مختلفة للقاحات وأدوية لعلاج "كورونا"، حيث كشفت شركات عن نتائج مبشرة لتجارب تنفذها في الوقت الحالي، لكن علماء شككوا في الأمر.



وفي سياق آخر، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي مخاوف لدى المسؤولين حيال أضرار "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



وأوضح أعضاء البنك المركزي بأن تداعيات الفيروس التاجي تثير عدم اليقين بشأن المزيد من الأضرار على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.



ويخشى البعض من مسؤولي البنك أيضا من التعرض لموجة ثانية تشكل ضررا أكبر للاقتصاد الأمريكي الذي يستعد بالفعل لإجراءات إعادة الفتح.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 4.8% وأغلق عند 33.49 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 33.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 31.5 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.2% مغلقا عند 35.75 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.4 دولار بينما سجل أقل سعر عند 34.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 369 نقطة) إلى 24576 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24649 نقطة وأقل مستوى عند 24455 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 9375 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9392 نقطة وأقل مستوى عند 9304 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 2971 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2980 نقطة وأقل مستوى عند 2953 نقطة.