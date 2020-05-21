شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لبذور القهوة تغلق على ارتفاع بعد استئناف التداول على سهم "لوكين كوفي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار بذور القهوة خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب استئناف التداول على سهم شركة "لوكين كوفي" عقب تعليقه عن التداول بسبب مخالفات مالية.



وكانت بورصة "ناسداك" قد أعلنت أمس استئناف التداول على سهم "لوكين كوفي" بعد أكثر من شهر من التوقف، لكن السهم هبط اليوم بنسبة 32%.



ولا تزال "لوكين كوفي" تخضع للتحقيق من جانب السلطات التنظيمية الأمريكية لمخالفات وسلوكيات ضد القانون فضلا عن إقالة الشركة مسؤولين تنفيذيين وقيادات إدارية من مناصبهم مؤخراً.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه "لوكين كوفي" وقياداتها التنفيذية بتزييف معاملات مالية تزيد قيمتها عن 310 ملايين دولار.



وقبل اكتشاف الفضيحة المالية، رأى محللون ومستثمرون بأن "لوكين كوفي" كانت ستدق مسمارا في نعش "ستاربكس" الأمريكية وكانت على وشك إزاحتها من السوق الصيني في إطار توسعها في أعمال المقاهي وخدمات المشروبات.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لبذور القهوة تسليم يوليو/تموز بنسبة 02% وأغلقت عند 105.6 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 107.6 دولار وأقل سعر عند 105.3 دولار.