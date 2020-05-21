شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يسجل أعلى مستوى إغلاق في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الأربعاء محققا أعلى إغلاق قياسي جديد في تاريخ الشركة، وذلك مع استفادة الشركة من أزمة فيروس "كورونا".



ويرى محللون أن "أمازون" تعد من الشركات القليلة حول العالم التي تستفيد من أزمة كورونا حيث أن مئات الملايين مقيدون في منازلهم ضمن إجراءات العزل، ولا يمكنهم التسوق في المتاجر التقليدية بل الشراء عبر الإنترنت.



وجذبت "أمازون" أيضاً الراغبين في توصيل الطلبات والسلع ضمن شبكة واسعة النطاق من الشحن والتي تنافس بها "فيديكس".

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وكانت "أمازون" قد أعلنت أمس انها تنوي توظيف ألف شخص جدد في إحدى الولايات الأمريكية في إطار استراتيجيتها لتوسيع أعمالها في عدد من الأسواق.



وفي ظل الارتفاع المتواصل لسهم "امازون" وتحقيق الإغلاق القياسي الواحد تلو الآخرن يتوقع مراقبون أن يصبح مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي "جيف بيزوس" أول تريليونير في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 2% وأغلق عند 2497.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 2500 دولار بينما سسجل أقل سعر عند 2467.2 دولار.