شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يشهد جلسة تداولات هادئة – تحليل صباحي – 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في جلسة هادئة، محققاً خلالها مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.08% بما يعادل 5.61 نقطة، ليتوقف على عتبة مستوى المقاومة المحوري 7,073.95، محاولاً اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي لاختراقه، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يتأثر أيضاً باختراقه لخط اتجاه هابط على المدى المتوسط.
لهذا تظل توقعاتنا الإيجابية كما هي خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,073.95 التي أشرنا إليها بتقاريرنا السابقة، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 7,396.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,800.00 ومستوى المقاومة 7,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
67
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
113
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عدد أسهم الشركات الثابتة
15
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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