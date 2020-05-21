شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يقفز 6% ويحقق مستوى قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات الأربعاء محققا أعلى مستوى في تاريخه، وذلك بعد إعلان شركة التواصل الاجتماعي عن خدمة جديدة ضمن جهودها لجذب أكبر عدد من المستخدمين وجني المزيد من الإيرادات.



وذكرت "فيسبوك" يوم الثلاثاء بأنها بصدد إطلاق منصة تسمى "فيسبوك شوبس" للتجارة الإلكترونية وتستهدف بها دعم الشركات الصغيرة.



وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بأن المنصة الجديدة سوف تساعد الشركات الصغيرة على بيع منتجاتها وخدماتها للمستخدمين عبر تطبيقاتها المختلفة مثل "ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتساب".

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ومن المنتظر إتاحة منصة "فيسبوك شوبس" في الولايات المتحدة بشكل مبدئئي على أن تتوسع الشركة في إتاحتها في مختلف الدول حول العالم بشكل تدريجي.



وتحاول "فيسبوك" جني المزيد من الإيرادات عن طريق طرح خدمات متنوعة وجذب أكبر عدد من المستخدمين بشكل مستمر.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 6% وأغلق عند 229.9 دولار، وسجل أعللى سعر عند 231.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 223.19 دولار.