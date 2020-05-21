شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تواصل مكاسبها وتغلق الجلسة أعلى 18 دولاراً للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة نتيجة عدم اليقين حيال اللقاحات والأدوية المحتملة لعلاج فيروس "كورونا".



وكانت شركة "موديرنا" الدوائية قد جذبت انتباه الأسواق العالمية بإعلانها نتائج مبشرة للتجارب الأولية التي تجريها بلقاح واعد ضد فيروس "كورونا".

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ومع ذلك، وبعد هذا الإعلان بساعات، نشرت "ستار نيوز" تقريراً أثار الشكوك في لقاح "موديرنا" مشيرا إلى عدم وجود ما يكفي من التفاصيل والبيانات بالإضافة إلى كونها مجرد تجارب أولية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.0 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% وأغلق المعدن عند 18.031 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم 18.165 دولار بينما سجل أقل سعر عند 17:755 دولار.