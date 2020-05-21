الاقتصاد

الجنيه الإسترليني ينخفض سلبياً بعد بيع سندات بعائد سالب للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني على نحو سلبي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك مع تقييم المستثمرين لخطوة وزارة الخزانة البريطانية غير المسبوقة.


وأعلنت المملكة المتحدة بيع سندات بعائد سالب للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك في ردة فعل على انخفاض معدل التضخم دون المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%.


 وبلغ حجم السندات البريطانية المباعة بعائد سالب حوالي 3.8 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4.6 مليار دولار)، وبلغ العائد -0.003%.

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وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت عام 2016 أذون خزانة لأجل شهر واحد فقط للبيع بعائد سالب، لكن خطوة الأربعاء هي الأولى التي تطرح فيها سندات طويلة الأجل بعائد سالب.


وانخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 0.8% في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.


وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش عند 1.2233، وسجل أعلى سعر اليوم 1.2244 بينما سجل أقل سعر عند 1.2228.

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