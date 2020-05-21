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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مع ضعف الدولار وعدم اليقين من جانب الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن تقييم المستثمرين لتقارير تطوير لقاحات واعدة ضد فيروس "كورونا".
وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي عدم يقين ومخاوف لدى أعضاء البنك المركزي بشأن تداعيات وتبعات فيروس كورونا على الاقتصاد من جوانب مختلفة لا سيما سوق العمل.
ويخشى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي من احتمالية مواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا ربما تكون أكثر فتكا بالمواطنين والنشاط الاقتصادي، وهذا ما يثير عدم يقين على المدى المتوسط.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.0 نقطة.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 1752.10 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1757.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1744 دولارا.
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