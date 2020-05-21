الاقتصاد

الذهب يغلق على ارتفاع مع ضعف الدولار وعدم اليقين من جانب الاحتياطي الاتحادي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مع ضعف الدولار وعدم اليقين من جانب الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن تقييم المستثمرين لتقارير تطوير لقاحات واعدة ضد فيروس "".


وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي عدم يقين ومخاوف لدى أعضاء البنك المركزي بشأن تداعيات وتبعات فيروس كورونا على الاقتصاد من جوانب مختلفة لا سيما سوق العمل.

Advertisements


ويخشى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي من احتمالية مواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا ربما تكون أكثر فتكا بالمواطنين والنشاط الاقتصادي، وهذا ما يثير عدم يقين على المدى المتوسط.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.0 نقطة.


وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 1752.10 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1757.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1744 دولارا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يغلق على ارتفاع مع ضعف الدولار وعدم اليقين من جانب الاحتياطي الاتحادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا