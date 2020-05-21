شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره بعد محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى على خسائره عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وأظهر اجتماع الشهر الماضي للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الاتحادي مدى القلق بين الأعضاء بشأن تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



وأبدى منهم عدم يقين بسبب التبعات والأضرار الحادة والسلبية لأزمة الفيروس على سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

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وفي محضر الاجتماع أيضاً، تتخوف بعض أعضاء البنك المركزي من تعرض الاقتصاد الأمريكي لموجة ثانية من "كورونا" أسوأ وأشد فتكا وضرراً.



وتجدر الإشارة إلى ان الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة في مارس/آذار إلى قرب الصفر وثبتها في أبريل/نيسان، وتشير التوقعات إلى استمرار تثبيتها لفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.0 نقطة.