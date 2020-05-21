شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يوضح مدى قلق الأعضاء من كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر محضر اجتماع الاحتياطي الذي انعقد في التاسع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي لدراسة السياسة النقدية للبنك المركزي في ضوء أزمة كورونا.



وفي الاجتماع، بدا مدى القلق لدى أعضاء البنك المركزي حيال تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.



وكشف الاحتياطي الاتحادي في محضر اجتماعه أيضا عن أن التداعيات والاضرار التي سببها الفيروس للاقتصاد أثارت حالة من عدم اليقين ربما تستمر على المدى المتوسط.



واعرب البعض عن مخاوفهم إزاء مواجهة الولايات المتحدة لموجة جديدة من فيروس "كورونا" تكون أكثر فتكاً سواء بالمواطنين أو بالاقتصاد.