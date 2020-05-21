شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه قليلاً رغم انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وقلثت مكاسبها على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا فاجأ المحللين.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بحوالي خمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.4 مليون برميل في نفس الفترة.



وجاءت هذه البيانات الرسمية مطابقة تقريباً لبيانات أولية نشرها معهد البترول الأمريكي أمس وأشارت إلى انخفاض مخزون الخام في البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل.

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يأتي استمرار مكاسب النفط في ظل تفعيل اتفاق "أوبك+" بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بداية من الأول من مايو/أيار ولمدة شهرين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% إلى 33.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 33.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 31.5 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2.1% إلى 35.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.4 دولار بينما سجل أقل سعر عند 34.2 دولار.