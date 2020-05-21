شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية متباينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة فضلا عن متابعة إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الدول.



وتتلقى الأسواق المالية دعماً من تكهنات تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي في ظل محاولات العودة بعد إغلاق دام لأشهر بسبب فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات حكومية كندية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضاً بنسبة 0.6%.

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وتراجع مؤشر مبيعات الجملة بنسبة 2.2% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات انخفاضه بأكثر من 4%.



وتجدر الإشارة إلى أن كندا من بين أبرز المصدرين للنفط عالميا، وهو ما يجعل الدولار الكندي يتلقى دعما من انتعاش أسعار الخام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7193، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7215 بينما سجل أقل سعر عند 0.7159.