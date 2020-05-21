شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بخمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمي صادرة عن إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بخمسة ملايين برميل إلى 526.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 2.4 مليون برميل.
وارتفع مخزون البنزين بحوالي 2.8 مليون برميل إلى 255.7 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 3.8 مليون برميل إلى 158.8 مليون برميل.
وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية عن تراجع مخزونات النفط بحوالي 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
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