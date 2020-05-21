شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بأكثر من 3% محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتفاؤل السائد في الأسواق العالمية حيال إجراءات إعادة فتح الاقتصادات بعد إغلاقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.



وذكر نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" أمس في خطاب بأن جميع الولايات الخمسين بدأت بالفعل في إجراءات إعادة فتح اقتصاداتها بشكل جزئي.



ويعني ذلك عودة المزيد من الأنشطة الصناعية والتجارية وانتعاش الطلب من جانب المستهلكين على مختلف السلع ودفع الناتج المحلي الإجمالي نحو التعافي مجدداً.

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كما أن شركات السيارات سوف تعيد فتح مصانعها بشكل جزئي أيضا ما يعني أنها ستعيد الشراء بشكل قوي على البلاديوم، وهو معدن يستخدم في صناعة مكونات داخل المركبات تعمل على تقليل التلوث والعودام.



هذا، وعاد البلاديوم مجددا أعلى حاجز ألفي دولار للأوقية خلال الأسبوع الجاري بعد انخفاض منذ مارس/آذار الماضي أدنى ذلك المستوى بسبب أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 2142.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2149.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2064.1 دولار.