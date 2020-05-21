شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب تصريحات "مايك بنس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في اعقاب تصريحات إيجابية أطلقها نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" أمس.



وصرح "بنس" بأن جميع الولايات الأمريكية الخمسين بدأت بالفعل إعادة فتح اقتصاداتها بشكل جزئي وتدريجي من أجل تخفيف الأضرار الناجمة عن ازمة فيروس "كورونا" وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.

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وكانت "وول ستريت" قد تعرضت لخسائر في جلسة الأمس عقب تقرير نشرته "ستار نيوز" أكد على أن التجارب الأولية للقاح "موديرنا" الخاص بالوقاية من فيروس كورونا ليست كافية وهناك الكثير من البيانات الضرورية.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم عن محضر اجتماعه المنعقد في الشهر الماضي وأسفر عن تثبيت معدل الفائدة قرب الصفر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 370 نقطة) إلى 24580 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 166 نقطة) إلى 9351 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 2960 نقطة.