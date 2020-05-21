شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام قرب ذروة شهرين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ، بدعم انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.7% إلى مستوي 32.76$ ،من مستوى الافتتاح عند 31.90$، وسجل أدنى مستوي عند 31.60$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 33.06$ للبرميل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 أيار/مايو، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو مليوني برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ،يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول فى شهرين ، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تخفيف القيود ضد جائحة فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار أيضا ،قال المعهد إن تشغيل مصافي التكرير ارتفع بمقدار 229 ألف برميل يوميا ،لتلبية الطلب المتزيد من الوقود فى البلاد.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل.

وبالنسبة لمخزونات البنزين فقد انخفضت الأسبوع السابق بنحو 3.5 مليون برميل يوميا ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، فى علامة إيجابية على تعافي مستويات الاستهلاك المحلي فى الولايات المتحدة.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 300 ألف برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 11.6 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.