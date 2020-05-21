شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها استنادا على آمال التحفيز وارتفاع أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربة من بلوغ أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، استنادا على آمال تحفيز الاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا فى أوروبا ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما حقق فى الجلسة السابقة أكبر مكسب يومي فى نحو شهرين تقريبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع عند 341.82 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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نال اقتراح ألمانيا وفرنسا إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي فى أوروبا ترحيب الأسواق ، حيث من المنتظر أن يعمل الصندوق على تقديم الدعم للاقتصادات الأوروبية الأكثر تضررا من جائحة الفيروس التاجي.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.5% ، بفضل ارتفاع أسعار النفط قرب ذروة شهرين بعد انخفاض المخزونات فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.05% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% ، فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.5% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.