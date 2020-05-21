شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاق الثلاثاء الماضي حيث اغلق عند مستوى 380 فلس، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يقترب السهم حاليا من خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، مما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 355 فلس كمستوى اول،شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 390 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 376.0 بينما مستوى المقاومة هو 382.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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