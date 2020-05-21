شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع لاسهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 262 فلس، بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 270 فلس،حيث يقابل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 235 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 259.0 بينما مستوى المقاومة هو 265.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط