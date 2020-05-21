شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 31 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 31 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 35 فلس، كما انخفض السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 27 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 35 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.2 بينما مستوى المقاومة هو 32.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط