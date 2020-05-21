شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9٫40 فلس، ليقلص بذلك السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 8 فلس كمستوى أول ثم 7 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 10٫80 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.0 بينما مستوى المقاومة هو 9.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط