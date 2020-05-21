الاقتصاد

شركة بيان للإستثمار (BAYANINV) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 21-05-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيان للإستثمار (BAYANINV) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 45 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم منذ شهر فبراير الماضي، ليتجاوز بذلك مستوى مقاومته السابق عند 42 فلس، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 53 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 41 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42 بينما مستوى المقاومة هو 48 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة بيان للإستثمار (BAYANINV) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 21-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا