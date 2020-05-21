شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيان للإستثمار (BAYANINV) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 45 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم منذ شهر فبراير الماضي، ليتجاوز بذلك مستوى مقاومته السابق عند 42 فلس، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 53 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42 بينما مستوى المقاومة هو 48 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد