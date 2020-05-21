شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 64٫30 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشير الى إمكانية ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 60 فلس كمستوى أول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 63.9 بينما مستوى المقاومة هو 64.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط