شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 41٫20 فلس امس الأربعاء منخفضا، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 44 ريال، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 38 ريال كمستوى أول ثم 33 فلس في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.3 بينما مستوى المقاومة هو 42.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط