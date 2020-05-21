شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1٫148 ريال، والذي يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يشكل مقاومة دفعت السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 1٫065 ريال، لذلك نتوقع إمكانية ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 0٫9 ريال كمستوى أول ثم 0٫65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.96 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.14 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط