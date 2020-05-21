شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق عند مستوى 2٫30 ريال، وذلك بعدما فشل في الارتفاع متجاوزا مستوى المقاومة الحالي عند 2٫42 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 2٫20 ريال كمستوى أول ثم 2 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط