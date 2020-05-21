شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0٫73 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر "Price ROC” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 0٫67 ريال كمستوى أول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.71 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.74 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط