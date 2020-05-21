الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 21-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 0.9626، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9541 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9730 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9570 والمقاومة 0.9700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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