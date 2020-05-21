شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للارتفاع بعد التذبذب الجانبي الذي شهده في الجلسات الماضية، ليستأنف المسار الرئيسي الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 0.6685.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 0.6555 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6530 والمقاومة 0.6685

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد