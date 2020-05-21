شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الهدف – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا المنتظر عند 36.00 وأجرى محاولة لاختراقه، مع ملاحظة أن السعر يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع إيجابي جديدة.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور أعلاه سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 38.25، بينما يمثل كسر 35.15 عامل سلبي سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.50 والمقاومة 38.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد