شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة واقترب من حاجز 34.00، ليدعم استمرارية سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة تملك أهداف إيجابية تمتد إلى 36.50.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 32.60 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق دعم مهمة تبدأ عند 32.05 ثم 31.35 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.