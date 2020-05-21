شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة واقترب من حاجز 34.00، ليدعم استمرارية سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة تملك أهداف إيجابية تمتد إلى 36.50.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 32.60 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق دعم مهمة تبدأ عند 32.05 ثم 31.35 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد