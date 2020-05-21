شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بهدوء – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة يوم أمس في محاولة للابتعاد عن مستوى 17.11، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتحرّك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 18.45 وتمتد إلى 18.93.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 17.11 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد