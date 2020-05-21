شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية يوم أمس، ليبقى مستقراً حول 1750.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف مستوى 1805.00 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1731.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1730.00 والمقاومة 1775.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب مستقر – تحليل - 21-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.