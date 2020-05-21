شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية يوم أمس، ليبقى مستقراً حول 1750.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف مستوى 1805.00 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1731.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1730.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد