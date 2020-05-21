شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض من جديد – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ليقترب من الدعم الأفقي الذي يظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 1.3813.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.3611 على المدى القريب، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.4015 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3810 والمقاومة 1.3980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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