شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه ضغط سلبي – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار مقابل الين لضغط سلبي ليكسر مستوى 107.68 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن السعر ارتكز على دعم قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع دعم هذه القناة ليحمي التداولات داخلها، بالتزامن مع ظهور إشارات تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الصاعد اليوم، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 109.22، بينما يمثل كسر 107.35 عامل سلبي سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واستهداف مستوى 106.44 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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