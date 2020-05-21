شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يزحف نحو الأسفل – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في مسار ضيق منذ يوم أمس ويستقر حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 1.2304، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، والتي تستهدف مستوى 1.2093 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2304 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2304
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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