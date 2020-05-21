شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.0966 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي بدأها من مناطق 1.0775، في طريقه لزيارة مستوى 1.1067 الذي يمثّل المحطة الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجّحاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.0966 والتداول دونه من جديد سيضع السعر تحت الضغط السلبي ليتجه نحو 1.0840 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0900 والمقاومة 1.1070
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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