150 من رواد التحول الذكي في مجلس «تنظيم الاتصالات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مساء اليوم الأربعاء مجلسها الرمضاني الرقمي (مجلس ممكنات الحكومة الذكية)، وذلك من خلال منصة Ms teams بحضور أكثر من 150 من رواد التحول الذكي يمثلون أكثر من 40 جهة اتحادية.

وخلال المجلس يقدم فريق ممكنات الحكومة الذكية مجموعة من الخدمات الاستشارية التي تركز على التحول الذكي للخدمات في الجهات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بمؤشرات ممكنات الحكومة الذكية.

وحول هذا المجلس قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل كفريق واحد، تحرص الهيئة على التواصل والتشاور مع شركائها الاستراتيجيين، لتبادل الآراء والمقترحات، وتفعيل التعاون الهادف إلى تحقيق رؤى الدولة وتحقيق التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة، ويأتي هذا المجلس تأكيداً على أهمية استمرار العمل والتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية وإيجاد الحلول الكفيلة بتخطي كافة العقبات والحفاظ على وتيرة الإنجاز».

ويناقش المجلس الرمضاني الرقمي التحول الذكي للخدمات في الجهات الاتحادية، وكيفية تطوير الخدمات ورقمنتها، وتحسين تجربة المستخدم، وتحسين الحضور الرقمي للجهات على المنصات الرقمية، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطبيق أفضل الممارسات على مستوى مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية.