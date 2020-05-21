شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط الاقتصادي وعوائد الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* د. علي توفيق الصادق

تشير أدبيات الاستثمار في الأسهم أن جون د. روكفلر قال: «الشيء الوحيد الذي يسعدني هو رؤية أرباحي قادمة» وفي التقاليد تعَبر الشركات المساهمة عن أوضاعها المالية الجيدة بالإعلان «إن شيك الأرباح الموزعة في البريد» علماً بأن توزيعات الأرباح النقدية التي تدفعها العديد من الشركات المساهمة بانتظام إلى حاملي الأسهم، ترسل رسالة واضحة وقوية حول الآفاق المستقبلية والأداء الجيد واستعداد الشركة وقدرتها على توزيع أرباح ثابتة بمرور الوقت وقدرتها على زيادتها، وبذلك تعلن عن قوتها الأساسية واستدامتها للمساهمين.

المعروف أن الشركات الناضجة تكون بطيئة النمو وتوزع أرباحاً منتظمة، وفي المقابل تفضل الشركات الأصغر سناً التي تنمو بسرعة إعادة استثمار الأموال؛ لزيادة النمو.

في الثلاثينات من القرن العشرين، وقبل أن يُطلب من الشركات المساهمة بموجب القانون الكشف عن المعلومات المالية، كانت قدرة الشركة على توزيع الأرباح على حاملي الأسهم واحدة من العلامات القليلة لصحتها المالية. على الرغم من قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934 والشفافية المتزايدة التي جلبتها للصناعة، لا تزال أرباح الأسهم مقياساً جديراً بالاهتمام لآفاق الشركة.

المعروف أن الشركات الناضجة والمربحة توزع أرباحاً. والشركات التي لا توزع أرباح الأسهم ليست بالضرورة بدون أرباح. إذا اعتقدت الشركة أن فرص النمو الخاصة بها أفضل من فرص الاستثمار المتاحة للمساهمين في أماكن أخرى، فإنها في الأغلب تحتفظ بالأرباح وتعيد استثمارها. لهذه الأسباب، فإن القليل من شركات «النمو» توزع أرباحاً. ولكن حتى الشركات الناضجة، على الرغم من أن الكثير من أرباحها قد توزع كأرباح، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الاحتفاظ بما يكفي من النقد لتمويل النشاط التجاري والتعامل مع حالات الطوارئ.

يوضح تطور سهم ماكروسوفت (MSFT) خلال دورة حياته العلاقة بين الأرباح والنمو. أنشئت شركة ماكروسوفت في عام 1975 وأصبحت شركة مساهمة عامة ( اكتتاب عام) في شهر مارس/آذار 1986 ولم توزع أي أرباح حتى عام 2003، ولكنها أعادت استثمار جميع الأرباح لتعزيز النمو. وقد ارتفع سعر سهم ماكروسوفت من متوسط 26 دولاراً في عام 2003 إلى نحو 183 دولاراً في 15 مايو/أيار 2020، أي أن سعر السهم نما سنوياً بنحو 12 في المئة تقريباً.

يرغب العديد من المستثمرين في مشاهدة عائد الأرباح الموزعة، والذي يتم احتسابه على أنه توزيع الأرباح السنوية لكل سهم مقسوماً على سعر السهم الحالي. يقيس عائد الأرباح مقدار الدخل المستلم بما يتناسب مع سعر السهم. إذا كانت الشركة لديها عائد أرباح منخفضة مقارنة بشركات أخرى في قطاعها، فقد يعني ذلك أن هناك شيئين: (1) سعر السهم مرتفع لأن السوق يعتقد أن الشركة لديها آفاق مثيرة للإعجاب وليست قلقة للغاية بشأن مدفوعات أرباح الأسهم للشركة أو (2) الشركة في مشكلة ولا يمكنها تحمل دفع أرباح معقولة. في الوقت نفسه، قد تشير شركة ذات عائد أرباح عالية إلى أنها مريضة ولديها سعر سهم منخفض. إن عائد الأرباح ليست له أهمية تذكر عند تقييم شركات النمو؛ لأنه سيتم إعادة استثمار الأرباح المحجوزة في فرص التوسع، مما يعطي المساهمين أرباحاً في شكل مكاسب رأسمالية في المستقبل.

تشير الدراسات إلى أنه كلما زادت الأموال النقدية التي تحتفظ بها الشركة، زادت احتمالية أنها ستدفع مبالغ زائدة مقابل عمليات الاستحواذ، الأمر الذي يؤثر سلباً في سعر السهم. في الواقع، تميل الشركات التي توزع أرباح الأسهم إلى أن تكون أكثر كفاءة في استخدام رأس المال من الشركات المماثلة التي لا توزع أرباح الأسهم. من المهم أن نلاحظ أيضاً أن الأسهم ذات الأرباح الموزعة أقل احتمالاً للوصول إلى قيم غير مستدامة.

النشاط الاقتصادي يتأثر إيجابياً بتوزيع الأرباح وعكسياً بحجب توزيع الأرباح من خلال التأثير على النشاط الاقتصادي. يأتي التأثير من جانب الطلب الكلي في الاقتصاد، والطلب الكلي في الاقتصاد يتكون من النفقات الاستهلاكية والاستثمارية على السلع والخدمات من قبل القطاع الخاص والقطاع العام وصادرات السلع والخدمات. توزيع الأرباح تمثل قوة شرائية للاقتصاد. وهذا ما يحتاج إليه الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات بشكل عام وفي قطاعي السياحة والطيران بشكل خاص، كما أدت إلى ملايين العاطلين عن العمل مما أدى بالعديد من الحكومات في العالم إلى تبني برامج تحفيز بما يعادل ترليونات الدولارات على مستوى العالم.

* مدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي سابقاً