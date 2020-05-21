شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مقترحات لجهاز التمثيل التجارى لحصر أثار كورونا على التجارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المقترحات التى تقدم بها جهاز التمثيل التجارى بالوزارة لوضع حلول تساهم فى حصر الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق وجنوب آسيا والتى من المقرر أن يتم رفع آراء الوزيرة إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من وضع تصورات للأزمة.

وصرح مصدر مسئول لـ"الخليج 365"، بأن مقترحات جهاز التمثيل التجارى جاءت بناء على الدراسات التى تقدمت للجهاز من القطاعات المختلفة التى تأثرت بسبب فيروس كورونا، موضحا أن أهم المقترحات التى تم رفع للوزيرة مع بداية شهر مايو الجارى هى :

1 مساندة الدولة للمصدرين وزيادة الدعم المقدم لهم.

2 دعم تكاليف الشحن البحرى والنفقات المرتبطة بالعملية التصديرية.

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3 ضرورة تخفيض المصدرين لهوامش أرباحهم لاستمرار تواجدهم بالأسواق الحالية .

من الجدير بالذكر ، أن مصر حققت أعلى معدل للصادرات فى قطاعات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية فى الربع الأول من العام الجارى نتيجة تفشى فيروس كورونا فى الدول المستهدفة للتصدير واحتياجاتهم الأولية للغذاء والدواء وتوقف القطاعات الأخرى عن العمل.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 حوالى 893 مليون دولار أمريكى محققة نسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتى بلغت 885 مليون دولار ، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 89 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ويليها ليبيا بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 12%، وتأتى الجزائر فى المرتبة الثالثة بقيمة 47 مليون دولار وبنسبة نمو 120%، بالاضافة إلى الأردن فى الترتيب الرابع بقيمة 43 مليون دولار ونسبة انخفاض فى القيمة 16%، وفى المرتبة الخامسة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو فى القيمة 1%.

كما جاء الخضار المجمد أكبر السلع الغذائية فى القيمة خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 105 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 6% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019، ويليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 86 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 1%، ثم زيوت الطعام بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 122%، بالاضافة إلى الدقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة انخفاض بلغت 35%، وفى المركز الخامس الشيكولاتة بقيمة 43 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 3%.