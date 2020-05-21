«الإمارات» تتسلم آخر 3 طائرات عملاقة هذا العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة بلومبيرج أن طيران الإمارات دخلت في مفاوضات مع مصنع الطائرات الأوروبي «إيرباص» لإلغاء 5 من أصل 8 طائرات طراز «إيه 380»، وهو ما يسدل الستار على آخر طلبية تصنيع للطائرة العملاقة التي تعتبر طيران الإمارات أكبر زبون لها.

وبحسب المصادر، فإن «الإمارات» كانت تسعى لإلغاء الطلبية بالكامل مع التغيرات الدراماتيكية في قطاع السفر بسبب انتشار وباء «كوفيد - 19»، ولكنها ستتسلم 3 طائرات يجري تصنيعها بالفعل، خلال السنة المالية الحالية حتى مارس 2021، لكنها لا تريد الخمس المتبقية، وفقاً للمصادر التي قالت: إن «إيرباص» تضغط للإبقاء على الطلبية، وتقترح تأجيل عمليات التسليم أو المدفوعات.

وقال متحدث باسم «الإمارات»: إن «الناقلة في حوار منتظم مع شركة «إيرباص» بخصوص متطلبات الأسطول، ولا تعلق على المناقشات التجارية». بينما رفضت «إيرباص» التعليق، قائلة: إن «المحادثات مع العملاء سرية». وأدى تفشي فيروس كورونا التاجي إلى أزمة في قطاع الطيران مع توقف شبه تام لنقل الركاب في العديد من دول العالم.

ولدى طيران الإمارات 115 طائرة طراز« A380» أكبر طائرة ركاب في العالم، ولديها خطط لتشغيلها حتى نهاية العقد. وتم إنجاز ثلاثة من طائرات « A380» بالفعل، وفقاً لمواقع Planespotter، بينما توجد أجنحة وأقسام جسم الطائرة للطائرات المتبقية في مصنع التجميع النهائي في تولوز بعد شحنها في فبراير.

وهذه الطائرات، إلى جانب واحدة لشركة آل نيبون اليابانية، هي الأخيرة في برنامج من المقرر تعليقه نهائياً بحلول نهاية العام المقبل.