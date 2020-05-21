«صن سيت» للضيافة متفائلة بانتعاش القطاع في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعربت مجموعة «صن سيت» للضيافة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تفاؤلها بمستقبل قطاع الضيافة على المدى المتوسط، وتعهدت بتقديم تجارب ضيافة عصرية جديدة، ومواكبة للمستقبل، كما كشفت المجموعة عن توقعاتها في ما يخص مستقبل قطاع الضيافة (الأغذية والمشروبات)، في ظل بداية الانحسار العالمي لانتشار لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إذ توقعت ازدياد الطلب على ارتياد المطاعم والمقاهي والصالات في وقت مبكر من الربع الرابع من العام الجاري 2020، يتبعها حدوث حالة من الانتعاش الاقتصادي. وتضم محفظة مجموعة «صن سيت» للضيافة عدداً من أهم المنتجعات، ومنافذ الأطعمة والمشروبات المعروفة التي تتوزع فروعها في جميع أنحاء دولة الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، وسويسرا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى العديد من مشاريع الضيافة الجديدة التي سوف يتم افتتاحها قريباً، ومنذ تخفيف القيود المفروضة على الحركة في الإمارات فقد بدأت المجموعة بإعادة فتح عدد من مطاعمها امتثالاً منها للقرارات الحكومية، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وجميع الإجراءات الوقائية للصحة والسلامة التي صدرت عن الدوائر الحكومية ذات الشأن، مع وضع جدول عمل مرن يتبع للمتغيرات في الأسابيع المقبلة.

وقال أنطونيو جونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صن سيت» للضيافة: كان نهجنا منذ البداية هو الحفاظ على الهدوء، والتروي، ومراقبة التطورات عن كثب، ومن ثم الحصول على جميع الحقائق بشكل صحيح، ثم التصرف وفقاً لذلك، إضافة إلى التأكد من الحفاظ على صحة وسلامة فريق عملنا، وعملائنا، الأمر الذي نعتبره أولوية قصوى بالنسبة إلينا.

وأضاف جونزاليس: من الصعب علينا الآن التكهن بالموعد الذي سيشهد فيه قطاع الضيافة انتعاشاً كاملاً، لكننا نأمل أن نبدأ برؤية بوادر هذا الانتعاش مع بداية الربع الرابع من العام الحالي 2020، أو مع بداية الربع الأول من العام المقبل 2021 على أبعد تقدير.