شكرا لقرائتكم خبر عن فندق ســيزرز بالاس بلوواتـرز دبــــي يفتـــح أبوابــه للنـــزلاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
كشف فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي، عن باقات عروضه المميزة، والخاصة بعيد الفطر السعيد، لمنح المقيمين في الإمارات العربية المتحدة فرصة الاستمتاع بإجازة محلية لا تنسى، مقدماً حسومات بنسبة 20% على أسعار الغرف، مع وجبة فطور مجانية، وحسومات بنسبة 20% في كل مطاعم ومقاهي سيزرز بالاس بلوواترز دبي.
ويواكب سيزرز بلوواترز دبي كل مستجدات فيروس كورونا على الصعيدين المحلي، والعالمي، ويحرص على التقيد بتوجيهات هيئات الصحة العامة المحلية، والعالمية، من خلال تنفيذ تدابير احترازية واتخاذ إجراءات إضافية تحدّ من تأثير وانتشار مرض (كوفيد -19).
كانت هذه تفاصيل خبر فندق ســيزرز بالاس بلوواتـرز دبــــي يفتـــح أبوابــه للنـــزلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.