فندق ســيزرز بالاس بلوواتـرز دبــــي يفتـــح أبوابــه للنـــزلاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشف فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي، عن باقات عروضه المميزة، والخاصة بعيد الفطر السعيد، لمنح المقيمين في الإمارات العربية المتحدة فرصة الاستمتاع بإجازة محلية لا تنسى، مقدماً حسومات بنسبة 20% على أسعار الغرف، مع وجبة فطور مجانية، وحسومات بنسبة 20% في كل مطاعم ومقاهي سيزرز بالاس بلوواترز دبي.

ويواكب سيزرز بلوواترز دبي كل مستجدات فيروس كورونا على الصعيدين المحلي، والعالمي، ويحرص على التقيد بتوجيهات هيئات الصحة العامة المحلية، والعالمية، من خلال تنفيذ تدابير احترازية واتخاذ إجراءات إضافية تحدّ من تأثير وانتشار مرض (كوفيد -19).